Rixi: “Non sono io il candidato per le regionali, serve un civico che rappresenti tutti”

Genova. Edoardo Rixi non ha cambiato idea: “Non penso di essere il candidato giusto, dopo otto anni sarebbe la manifestazione di un fallimento. Io non posso essere una toppa, faccio male alla mia regione e al mio partito”. Parole inequivocabili quelle pronunciate dal segretario regionale della Lega alla serata organizzata a Recco col capogruppo alla Camera Roberto Molinari e la segretaria genovese Francesca Corso. Un aperitivo in riva al mare che profuma già di campagna elettorale mentre si chiude la fatidica giornata delle dimissioni di Giovanni Toti.

Il viceministro, braccio destro di Salvini, lo dice sottraendosi al microfono prima dell’aperitivo: “Lo ribadisco, non sono io il candidato“. E lo dice ai militanti durante la riunione del direttivo provinciale: “Non so chi sia il candidato, ma non sono io”. Poi spiega: “Se fossimo arrivati scadenza era naturale non avrei avuto problemi a candidarmi presidente, ma ora voglio aiutare la mia terra da una posizione che mi consente per la prima volta di andare a prendere in mano progetti fermi da 25 anni. Poi sarò disposto a prendere qualsiasi altro incarico”.

