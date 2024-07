Serie D, Cairese. Mister Boschetto: “Entusiasmo da cui attingere, salvezza obiettivo minimo”

Entusiasmo e ambizione. Questi i due punti da cui riparte la Cairese guidata da mister Riccardo Boschetto. Poco più di un mese fa, il successo contro il Terni FC che era valso la promozione al termine degli spareggi nazionali. Ora la testa è già proiettata alla Serie D. La rosa è stata in larghissima parte confermata, mentre i volti nuovi al momento si fermano a Luca Castiglia, Chris Gueye e Francesco Berretta, ritornato dopo il prestito all’Albenga. Ma il mercato è ancora lungo, come sottolinea lo stesso allenatore, e alcuni colpi in canna ci sono ancora. Tra i nodi ancora da risovere quello del portiere, viste le partenze di Scalvini (fine prestito dall’Albenga) e Basso (alla Genova Calcio).

“Insieme alla proprietà abbiamo fissato la salvezza come obiettivo minimo. La Cairese manca da tanti anni in questa categoria, bisognerà assestarsi – commenta l’allenatore – . C’è grande entusiasmo. Dovremo attingere a piene mani da questo entusiasmo. Se saremo bravi a salvarci nel medio termine, poi proveremo a toglierci qualche soddisfazione in più”.

