Sul treno Rock una livrea dedicata alla riapertura della Via dell’amore

Da oggi uno dei nuovi treni Rock che effettuano il servizio Cinque Terre Express sulla linea costiera di Levante presenta, sui cinque vagoni, una livrea dedicata alla riapertura della Via dell’amore, sulla quale campeggiano le immagini delle Cinque Terre, la Venere del Botticelli versione “Open to meraviglia” e i loghi istituzionali. La livrea dedicata alla riapertura della Via dell’amore resterà sul treno Rock fino al 3 novembre, termine del servizio stagionale Cinque Terre Express, e circolerà prevalentemente sull’intera linea di Levante tra La Spezia e Genova.

