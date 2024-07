Altri tagli al servizio Atc: coinvolte domenica 28 luglio le linee 21 e SC

Continua l’emorragia di corse nel servizio pubblico di Atc esercizio. Dopo i tagli alle linee collinari e periferiche comunicati a inizio luglio, dopo la riduzione della frequenza della linea 3 Chiappa – Felettino e dopo le modifiche all’orario che nella giornata di oggi hanno riguardato le linee 1 Pegazzano – Bragarina, 5 Via Di Birano – Bragarina, 12 Favaro – Rebocco, 14 Pegazzano – Valdellora e 21 Fabiano Basso – Pieve, su alcune tabelle orarie cittadine sono apparse nuove comunicazioni rivolte all’utenza per annunciare modifiche al servizio per le linee SC e 21 Fabiano Basso – Pieve per la giornata di domani, domenica 28 luglio.

L’orario che sarà osservato sulle linee 21 e SC di Atc esercizio domenica 28 luglio

