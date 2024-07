Cena con delitto al ristorante “La Gira”, il ricavato verrà destinato alla Croce Rossa

Buon cibo, solidarietà e una serata all’insegna di un giallo da risolvere. Dopo il successo della prima edizione di maggio, ritorna a grande richiesta la “Cena delittuosa” organizzata dalla Croce Rossa della Spezia al ristorante “La Gira”. Questa volta l’appuntamento è fissato a venerdì 13 settembre alle 20, per una serata a cura del Nuovo Teatro Corsaro di Roberto Di Maio, autore e regista della pièce, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi che verranno destinati ad attività di tutela ambientale svolte dai Giovani della Croce Rossa. Tra i tavoli della Gira di Massimo Tartarini – storico volontario della Croce Rossa che ha raccontato la sua esperienza nell’associazione nel libro “La mia storia in Croce Rossa – I miei primi 45 anni di servizio” – andranno in scena gli attori Maria Ianni, Cinzia Malegni, Nadia Filosa, Ana Paula Sena, Camilla Benincasa, Giovanna Nevoli, Ornella Riccobaldi, Luciana Marianelli, Riccardo Nardinocchi e Lorenzo Morra.La cena delittuosa è un evento di intrattenimento all’insegna del giallo e del mistero, dove i giocatori (in questo caso gli stessi commensali) vestono i panni di investigatori chiamati a risolvere un giallo durante una vera e propria indagine: la risoluzione del crimine è quindi una sfida intellettuale tra i giocatori e il colpevole. Per partecipare alla “Cena delittuosa” della Croce Rossa è obbligatoria la prenotazione al numero 3514153701, in palio un premio per il vincitore.

