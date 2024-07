Il Cristo degli Abissi compie 70 anni e torna come nuovo grazie al lavoro dei sommozzatori

Genova. Si sono tenute ieri le operazioni subacquee di manutenzione della statua bronzea sommersa del Cristo degli Abissi, bene culturale identitario e simbolo mondiale della subacquea in memoria delle vite perse in mare, dalla Liguria al mondo intero, con l’organizzazione e il coordinamento del servizio tecnico di archeologia subacquea della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Grazie all’efficace idropulitrice messa a disposizione dal Roan della guardia di finanza è ormai possibile lavorare senza alcun contatto diretto con la statua, nel rispetto dell’ambiente: dalla superficie si aziona una pompa idonea a generare un flusso d’acqua, prelevata dal mare, ad elevata pressione con effetto cavitazionale generato dalla peculiare lancia in dotazione. Sott’acqua si sono alternati i sommozzatori della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della guardia costiera e della marina militare (Comsubin). A causa di sopravvenute e indifferibili esigenze di servizio, il centro nautico e sommozzatori della polizia di Stato (CneS) non ha potuto partecipare.

» leggi tutto su www.genova24.it