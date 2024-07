Il “Sogno” della Compagnia del Barone Rampante in prima nazionale al Festival teatrale di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Quest’anno il nuovo allestimento teatrale della Compagnia del Barone Rampante ‘ Sogno di una notte di mezza estate’, calcherà in prima nazionale il palcoscenico del prestigioso Festival teatrale di Borgio Verezzi. I registi e attori Carlo Orlando e Eva saranno in scena con ventidue ragazzi, alcuni oramai allievi (Gaia De Giorgi) o diplomati in accademie di teatro nazionali (Juno Milo Prunotto, Iacopo Ferro) altri più giovani, quasi al loro primo incontro con la scena.

Appuntamento martedì 30 luglio sul palco della piazzetta Sant’Agostino, alle ore 21 e 30.

