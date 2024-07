Kombat Team Alassio, arrivato un altro successo: Sasha Mosso vince in Thailandia ed è convocato per i Campionati del Mondo

Un’altra spettacolare vittoria internazionale per il Kombat Team Alassio di Alessandro De Blasi, dopo il successo di sabato scorso di Giacomo Michelis a Londra all’evento Cage Warriors, ieri è stata la volta del giovane diciassettenne Sasha Mosso. Al prestigioso galà Max Muay Thai a Pattaya in Thailandia, l’atleta ligure batte con un ko spettacolare al secondo round un atleta thailandese molto esperto e decisamente più pesante.

Questa è la seconda vittoria, sempre prima del limite, per Sasha al Max Muay Thai, il 29 giugno infatti era già salito sul ring di Pattaya battendo un altro fighter thailandese. E’ di pochi giorni fa un’altra grande soddisfazione per Sasha e per il suo team: la convocazione nella Nazionale Italiana Federkombat per disputare a settembre i Campionati del Mondo di Muay Thai sempre in Thailandia. Un periodo d’oro per il team di Alessandro De Blasi che continua a riscuotere successi internazionali.

