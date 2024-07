La Pubblica assistenza di Vezzano ha una nuova ambulanza. Il presidente: “Siamo orgogliosi del risultato ma servono nuovi volontari”

Taglio del nastro questo pomeriggio, alla presenza dei volontari, della cittadinanza e delle autorità per la nuova ambulanza che la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure renderà operativa già da questa sera al servizio della comunità. Un veicolo tra i più tecnologicamente avanzati disponibili sul mercato, dotato di nuovissime attrezzature salvavita e presidi traumatologici.

“Inauguriamo per primi un mezzo di soccorso con tecnologie appena lanciate sul mercato e con un nuovissimo concetto di spoiler – si legge in una nota del responsabile comunicazione Federico Guidi – capace di garantire elevati standard di sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada. Un nuovo modo di ‘comunicare il soccorso’, che integra elementi luminosi di base conformi alle normative vigenti con funzionalità importanti quali display intuitivi, frecce dinamiche e illuminazione integrale. Non solo luci blu d’emergenza quindi, ma display che permettono di comunicare ed informare chi si trova “sulla strada” di quanto sta accadendo a bordo: codici colore, frequenza del lampeggio abbinata alla gravità del paziente, frecce dinamiche sullo spoiler posteriore nonché segnalazione testuale di pericolo/intervento ad ambulanza ferma. Lo spoiler posteriore, oltre ad integrare le telecamere perimetrali, vede installati tre punti di segnalazione che potenziano il terzo stop oltre alle luci di retromarcia e di carico, che facilitano le manovre nelle zone buie; anche la visibilità laterale è stata integrata con luci perimetrali ad alta intensità di colore bianco e blu per aumentare la visibilità durante la marcia e durante le operazioni di soccorso. Sicurezza è la parola chiave ed è ciò che dobbiamo garantire sempre a tutto il nostro personale, volontario e dipendente. Di qui l’idea di puntare su un concetto tutto nuovo di ambulanza, altamente customizzato sulla base delle nostre richieste ed estremamente identificativo grazie alle grafiche che sono da sempre il nostro segno distintivo per chi ci vede passare”.

La nota prosegue con le parole del presidente, Paolo Maregatti, che aggiunge: “Mi riempie di orgoglio essere qui ad inaugurare una nuova ambulanza, siamo un gruppo che porta avanti con passione una missione, sebbene spesso ci troviamo davanti a numerose difficoltà; il ruolo sociale che la nostra associazione riveste nel territorio ci consente di superare ogni ostacolo e di perseguire ogni giorno e ogni notte l’obbiettivo di partecipare ai bisogni della nostra comunità. Mi è doveroso fare due ringraziamenti: il primo ai nostri volontari e dipendenti, persone straordinarie che ogni giorno sono al fianco di chi ha bisogno; il secondo va alle famiglie dei volontari, che si vedono sacrificare del tempo libero da passare con chi invece, decide di dedicarlo al prossimo”.

“L’appello – chiude il presidente – è rivolto a tutti: cerchiamo le persone migliori in circolazione, i volontari; la nostra sede è sempre aperta e i nostri tutor sono a disposizione per coloro che desiderano entrare a far parte della nostra grande famiglia”.

