Le ricette di Renzo Bagnasco: bagnun (zuppa di acciughe)

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i liguri” Tigulliana Editore

Ricetta

Bagnun o zuppa di acciughe

Ingredienti: 1 kg di acciughe fresche nostrane tolta la testa e la coda,1/2 bicchiere di olio evo, vino bianco secco, crostoni di pane meglio se gallette, 5 spicchi d’aglio, 2 mazzetti di prezzemolo, 6 pomodori freschi o pelati, capperi, olive, zenzero, pepe e sale.

Esecuzione: lavare e asciugare le acciughe e intanto rosolare appena l’olio, l’aglio, e il prezzemolo tritati, aggiungervi i pomodori a tocchetti, lo zenzero, i capperi e le olive, salare e pepare; dopo 10‘ inumidire eventualmente con qualche spruzzata di vino, aggiungere le acciughe e cuocere per altri 10’. Servire nei piatti sul cui fondo ci saranno gallette strofinate con l’aglio.

Nello spezzino ci mettono anche un po’ di origano e c’è invece chi lo insaporisce con pezzetti di basilico.

Ancora nei primi decenni degli anni ’90 del secolo scorso, si potevano vedere, di primo mattino sulla spiaggia, pescatori che, di ritorno dalla fatica notturna, si preparavano il bagnun come prima colazione in attesa che si asciugassero le reti; certo era un po’ più ‘rustico’ di quello qui suggerito. Oggi in Luglio si celebra a Riva Trigoso la Sagra ad esso dedicata.