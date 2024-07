Lowbb Bassoon Cluster in concerto a Tellaro

Domenica 28 luglio a partire dalle 21 si terrà il concerto del Lowbb Bassoon Cluster, un ensemble dedicato al repertorio per fagotto, classico e contemporaneo. Il gruppo collabora con vari compositori contemporanei e organizza da vari anni delle Masterclass internazionali in collaborazione con Il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Giorgio Mandolesi: fagotto, Massimo Ferretti Incerti: fagotto, Maurizio Barigione: fagotto, Alessio Pisani, controfagotto. Ricordiamo che Libi ’n Selàa è un’iniziativa a cura della Mutuo Soccorso di Tellaro A.P.S. con il contributo del Comune di Lerici. L’ingresso è libero per tutti gli incontri. Servizio bus di linea attivo fino a notte tarda.

