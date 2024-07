Meno uno alla Coppa Byron: tra gli atleti un “master” alla sua trentaduesima traversata

Tutto pronto per la 41esima edizione della Coppa Byron storica traversata a nuoto organizzata dal Lerici Sport, presieduto da Alessandro Sammartano (sotto egida Uisp in collaborazione coi comuni di Lerici e Portovenere e i Battellieri del Golfo). L’appuntamento è per domani, domenica 28 agosto. Sono circa 200 i nuotatori provetti iscrittisi, tra loro una decina di spezzini e un vero “master”: Bruno Richieri, cardiologo in pensione, che affronterà la sua trentaduesima traversata.

In mattinata la “punzonatura” a Portovenere, con controllo dei documenti, immersione alla Calata Doria nel borgo portovenerino dopo pranzo non appena partito il traghetto Cormorano; nuotando dentro diga per raggiungere il centro lericino alla maniera che appunto fu di Lord Byron, per 8,1 chilometri, nel 1822.

Ben 40 le imbarcazioni da diporto che faranno assistenza durante il tragitto: oltre a Guardia Costiera, Polizia, Guardia di Finanza marina, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Saranno presenti l’ Us Portovenere con 3 barche e 9 canoe, l’ Assonautica della Spezia con 12 barche, i Diportisti Morin con 2, Pesca Sport San Terenzo con una, Lerici La Rotonda con 5, Il Gabbiano Lerici con 7, Lega Navale di Lerici con 9, il circolo velico Erix con una, oltre alle 5 canoe del gruppo lericino di Marco Greco.

