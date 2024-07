Palio del Golfo: il riepilogo tra appuntamenti fissi, eventi e un’ordinanza prima della disfida remiera

Manca meno di una settimana all’inizio ufficiale delle tre giornate clou dedicate alla novantanovesima edizione del Palio del Golfo, mentre la città si continua ad avvicinare alle date più attese attraverso il Blue festival si comincia a delineare nettamente cosa dovranno aspettarsi gli spezzini.

Partendo dal Blue festival qualche assaggio della giornata di domani, 28 luglio, si terrà alle 19 all’altezza della Rosa dei Venti in Passeggiata Morin l’approfondimento “Elettrificare le banchine del porto, come e perchè”. Verrà affrontato il percorso che, attraverso l’elettrificazione, mette insieme economia e sostenibilità, dando respiro al rapporto città-porto, attraverso un nuovo modo di concepire e sviluppare il futuro del porto e il suo forte legame con la città.

Il festival chiuderà il 31 luglio alle 21 sul palco di Piazza Europa con lo spettacolo “H2OMIX Gli Illusionisti della Danza”. Le coreografie sono Cristina Ledri e Cristiano Fagioli mentre la regia è a cura Cristiano Fagioli. Creazione per 6 danzatori su musiche originali Diego Todesco. Produzione digitale Think3D SRL, costumi Cristina Ledri, comunicazione e media marketing Sonia Mingo. Produzione RBR Dance Company. Lo spettacolo sarà un viaggio illusionistico che ci permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la natura.

Archiviato il Blue festival, le cose si faranno ancora più serie e facendo un salto a venerdì 2 agosto arriverà il momento in cui le borgate si proporranno con la loro riconosciuta abilità nel raccontarsi in modo ironico e perché no anche storico con la sfilata.

Il percorso che parte da Piazza Brin e arriva fino in Piazza Europa, dove prima dello scoccare della mezzanotte avverrà la riconsegna dei palii. Il percorso sarà quello tradizionale e di conseguenza, anche se l’ordinanza della viabilità non è stata ancora pubblicata dal Comune della Spezia, ricalcherà con tutta probabilità quella degli anni passati. Altra tradizione che verrà rispettata per la sera della sfilata: alle 20 l’esposizione delle vetture d’epoca, dalle 20.30 il loro sfilamento per l’apertura dell’evento e poi dalle 21 il passaggio delle borgate.

Da una prima serata ad un pomeriggio intenso, quello di sabato, per la pesa e il controllo delle imbarcazioni che si terrà in Largo Fiorillo. In concomitanza dalle 18 proseguirà l’esposizione delle auto storiche che alle 21.30 si daranno battaglia per il Concorso di eleganza “in abbigliamento d’epoca”. A chiudere la sera precedente la disfida remiera la Cena delle borgate per tutta Corso Cavour e a seguire la Notte blue.

Per l’occasione il Comune della Spezia ha già diffuso per le attività, l’ordinanza sulle deroghe per i dehors. In particolare: “I pubblici esercizi possono organizzare intrattenimenti musicali, senza balli, dalle 18 del 3 agosto fino all’1 del 4 agosto, in deroga ai limiti di rumorosità. Ogni attività musicale nei dehors esterni deve cessare entro l’1 del 4 agosto 2024”.

Il giorno del Palio del Golfo. Arriverà poi, l’attesissima domenica, quella dove non si scherza davvero più perché le tredici borgate marinare lotteranno fino alla fine per contendersi i gonfaloni nelle tre categorie: femminile, junior e senior. Per i futuri regine, principi e re del Golfo le gare cominceranno allo scoccare delle 17.

Prima delle gare però la domenica del Palio è scandita da altri momenti e con la possibilità di visitare la tradizionale fiera sviluppata su una parte di Viale Italia. Alle 10 del mattino saranno in bella mostra le auto d’epoca in Largo Fiorillo e alle 11.30 le premiazioni del concorso di venerdì. Passata l’ora di pranzo cala il silenzio da Piazza Europa a Passeggiata Morin per la riunione dei capi borgata e il consiglio di regata. Sistemati gli ultimi dettagli, con il molo che si riempirà di accaniti sostenitori e spettatori comincerà lo spettacolo del palio.

Il pomeriggio più atteso, le gare che valgono la stagione. I primi a scendere in acqua, alle 17, saranno gli armi junior. Alle 18 poi sarà il turno di quelli femminili dove verranno incoronate le regine del Golfo.

Prima della gara senior, prevista alle 19.30, alle 18.45 il defilamento delle imbarcazioni, il lancio dei paracadutisti del Comsubin alle 19 seguito dalla commemorazione dei caduti in mare. I minuti scorreranno sempre più veloci alle 19.25 verrà letta la disfida remiera. Poi lo start e il resto sarà storia.

La festa per i vincitori dei palii si sposterà nelle rispettive borgate mentre in Passeggiata sarà la volta dello spettacolo pirotecnico. Dopo una notte da leoni il sipario sulla 99esima edizione del Palio del Golfo calerà per la serata delle premiazioni che si terrà alle 21 sempre in Piazza Europa lunedì. Così mancheranno, giorno più giorno meno, 364 giorni all’edizione numero 100.

L’articolo Presidio di accoglienza per la Sea Watch al Molo Italia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com