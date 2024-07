Pieve Ligure: “Pedalando – Movimento di resistenza al Parkinson”

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

In questo luglio 2024 si sta svolgendo la seconda edizione di “Pedalando – Movimento di resistenza al Parkinson”, iniziativa nata per sensibilizzare le persone affette da Parkinson e da malattie neurodegenerative affinché siano stimolate a fare attività motoria, dato che i benefici che essa produce sono in grado di contrastare la malattia e la sua inesorabile progressione. Il progetto, promosso dal Comune di Sant’Urbano in provincia di Padova, è partito il 20 luglio; sta raggiungendo in sette tappe alcune città come Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, con un percorso di circa 700 chilometri che toccherà Sestri Levante il 30 luglio e si concluderà il 31 luglio a Genova, passando lo stesso giorno anche per Pieve Ligure.

