Presidio di accoglienza per la Sea Watch al Molo Italia

Lunedì 29 luglio la nave Sea Watch 5, attaccherà alla Spezia con 156 persone a bordo, tra cui 37 donne e 43 minori/bambini di cui alcuni minori non accompagnati. Sarà organizzato un presidio di accoglienza per i migranti al faro rosso del Molo Italia alle ore 6.

Un’iniziativa di Cgil, Arci, Anpi, Amnesty International La Spezia, Buon Mercato, Mediterraneo, Circolo Pertini, Leali a Spezia/Lista Sansa, Partito democratico, Rifondazione comunista, Partito comunista italiano, Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, Federconsumatori, Circolo Operaio, Compagno e’ il mondo, Rete pace e disarmo La Spezia e Rete per la pace Sarzana.

