Rachele Bianchi sul tetto d’Europa: la storia di un successo

In questi giorni a Fafe in Portogallo si stanno tenendo i Campionati Europei di pattinaggio artistico. Nella categoria Jeneusse di artistico inline per il secondo anno consecutivo è salita sul gradino più alto del podio l’atleta spezzina Rachele Bianchi.

La sua senza ombra di dubbio non è stata una gara semplice, la concorrenza è stata spietata, ma alla fine le capacità artistiche e le competenze tecniche di Rachele le hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio conquistando un importante oro Europeo.

“Lavoro, lavoro e ancora lavoro questo è stato il mantra che ha accompagnato l’atleta e tutto il nostro staff in questi mesi intensi di avvicinamento alle gare , dove siamo andati a curare veramente il dettaglio per garantire una performance di alto livello e per permettere a Rachele di competere con i più bravi atleti sia in patria che nel vecchio continente – si legge nella nota diffusa dal Pattino club -. La gara, come detto è stata combattuta, sofferta e tirata. Domenica dopo il programma corto Bianchi era seconda , di 0.5 punti circa, rispetto all’atleta spagnola India Rojo Gonzalez, una distanza che tutta la squadra sapeva che non era proibitiva per tentare un sorpasso.

Sorpasso che si è verificato martedì nell’esecuzione del programma lungo, dove Rachele sulle note di Top Gun ha distaccato la diretta avversaria portandosi al primo posto con la classifica finale che recitava Bianchi 104,64 e Rojo Gonzalez 100,70 a seguire le altre atlete provenienti da Belgio, Ucraina, Germania e Polonia”.

“Pensare che neanche 10 giorni fa Rachele a Ponte di Legno si è laureata , della stessa disciplina, campionessa italiana, dunque neanche il tempo di festeggiare per il titolo vinto che è dovuta rientrare subito in sede e mettersi al lavoro per prepararsi al meglio per l’Europeo.

Tutto il Pattino Club – prosegue la nota diffusa dalla società – è felice di questa vittoria, figlia , oltre che delle capacità di Rachele , anche delle competenze tecniche mischiate a doti umane impeccabili portate negli allenamenti da parte del nostro meraviglioso staff ed in maniera particolare dalle coach Piera Avena e Silvia Lambruschi, allenatrici insostituibile ed instancabili che seguono quotidianamente le loro atlete come Rachele.

“Ora gli occhi sono puntati per l’altra atleta della società , Giada Romiti, che sta disputando il medesimo campionato in Portogallo categoria Senior di pattinaggio artistico quad – conclude la nota -. Per chi volesse calcare le orme delle nostre atlete ci può contattare al 3388904212 anche solo per una prova, sia per le sedi della Spezia che della bassa Val di Magra, i pattini ve li forniamo noi”.

L’articolo Rachele Bianchi sul tetto d’Europa: la storia di un successo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com