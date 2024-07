Record di afflusso al pronto soccorso del Santa Corona: nove codici rossi in poche ore

Mercoledì 24 luglio è stata una giornata particolarmente intensa e impegnativa per il Pronto Soccorso di Pietra Ligure: nel giro di poche ore, si sono presentati nove codici rossi e nove codici arancioni. Sebbene trattare casi gravi e urgenti non sia una novità per questa struttura, uno dei centri di riferimento regionali per le neuroscienze e trauma center di II livello, il fatto che tutti i pazienti siano arrivati in un breve lasso di tempo ha reso particolarmente impegnativa la situazione

Nonostante l’afflusso eccezionale, il personale del Pronto Soccorso ha risposto in maniera impeccabile, riuscendo a stabilizzare i pazienti e ad avviare con successo tutti i casi verso i percorsi diagnostici e terapeutici appropriati.

