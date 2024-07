Regionali, Natale (Pd) predica calma: “Orlando pronto, ma se ci sono altri candidati si facciano avanti”

Genova. Niente fretta. “Le mie parole d’ordine sono pazienza e cautela”. Davide Natale, segretario regionale del Partito Democratico, frena i facili entusiasmi all’indomani delle dimissioni di Giovanni Toti. Il campo largo – anzi, larghissimo se Italia Viva confermerà l’ingresso in coalizione annunciato ieri da Renzi – stavolta non può permettersi errori se vuole riprendersi la Liguria. In pole position c’è l’ex ministro Andrea Orlando, che piace a tanti anche se non a tutti, però nulla è ancora deciso.

Natale, quali saranno i tempi per la scelta del candidato?

Il tempo è determinato dalla data in cui saranno fissate le elezioni. Dobbiamo mettere un passo dietro l’altro per arrivare senza scossoni a definire il programma e poi la candidatura. Non vogliamo andare dietro alle spinte di chi vorrebbe far tutto velocemente, rischiamo di fare danni e in Liguria ci sono già stati nove anni di danni.

» leggi tutto su www.ivg.it