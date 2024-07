Sestri-Chiavari: notti calde, tre i feriti in altrettante aggressioni

A stabilire i motivi delle aggressioni saranno i carabinieri, certo il fenomeno in Riviera sembra acuirsi, specie nei fine settimana. Episodi che esulano dalla tradizionale vita tranquilla dei residenti e turisti in cerca di spensieratezza.

Il primo caso a Sestri Levante in piazza Aldo Moro all’1,45 circa con un uomo di 30 anni viene colpito al cranio; più o meno alla stessa ora un 38enne viene ferito a Chiavari in piazza Milano. Ancora a Sestri Levante in via Baden Powell alle 4.15 circa è un ragazzo di 23 anni ad essere aggredito: subisce ferite agli arti.

