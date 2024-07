Spoturnito, stasera la finale tra Bagni Royal e Dark Barber

Spotorno. Ci siamo, è il giorno della finale dello Spoturnito du Balun 2024. Anticipata dalla sfida per il terzo posto, si giocherà il match che dichiarerà la vincitrice del torneo. In campo i quattro volte vincitori dei Bagni Royal e i Dark Barber&Clothes. Le due formazioni, infatti, hanno vinto le rispettive semifinali di giovedì, battendo rispettivamente Krapfen ed Elfisa Srl.

La prima semifinale è quella che ha visto protagonisti i Dark Barber&Clothes, contro, come anticipato, l’Elfisa Srl. Questi, grande sorpresa del torneo, hanno tenuto testa agli avversari per buona parte del match, ma nella ripresa i Dark Barber hanno chiuso i giochi. Non basta, dunque, il gol di Debenedetti: la rete di Asteggiante e la doppietta dell’MVP Godena spediscono la squadra in finale, con la vittoria 3-1.

