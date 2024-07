Superati i tremila abbonamenti allo Spezia, agli sgoccioli la fase di prelazione

Sono oltre tremila gli abbonamenti sottoscritti in queste prime settimane di apertura della campagna abbonamenti dello Spezia, per la stagione 2024-2025. La prima fase di prelazione, che domani, domenica 28 luglio, alle ore 20.00, si chiuderà nella sua forma canonica e online, resterà a disposizione dei tifosi che vorranno cambiare il proprio posto o settore fino al 31 luglio, con sottoscrizione disponibile solo presso la biglietteria dello stadio Picco, aperta dalle 17.00 alle 20.00. Lo scorso anno furono poco più di 3500 i tifosi che sottoscrissero l’abbonamento in questa fase, fino all’apertura della vendita libera che portò 4227 abbonati.

