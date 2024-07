Allerta caldo, Comune di Genova potenzia i servizi di call center informanziani

Genova. Il Comune di Genova potenzia i servizi del programma Estate sicura. In questi giorni di allerta caldo, sono state avviate infatti iniziative di tipo formativo per potenziare il progetto, come previsto nei periodi di particolari condizioni meteoclimatiche: i centralinisti del Call center regionale Informanziani sono stati aggiornati su tutte le informazioni inerenti i servizi sul territorio, con incontri mirati tra gli operatori dei servizi sociali e del call center Regionale. L’obiettivo è quello di migliorare il raccordo tra le varie attività, garantendo un sicuro orientamento al cittadino.

Il programma “Estate Sicura” si inserisce nel sistema di sorveglianza del Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute a cui aderisce Regione Liguria dal 2004, cui partecipa anche Agorà in qualità di capofila dell’ATS Regionale del Progetto “Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali”.

