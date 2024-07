Bagnante 80enne muore nelle acque di Chiavari: inutili i soccorsi

Chiavari. Hanno provato a rianimarlo per diverse decine di minuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare. A Chiavari, in serata, un uomo di circa 80 anni è stato trovato morto in mare a Chiavari, a pochi metri dalla riva.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19: alcuni bagnanti avrebbero visto il corpo dell’anziano galleggiare esamine tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. In pochi istanti l’uomo è stato recuperato e portato a riva, dove i medici del 118 hanno praticato le manovre previste in questi casi, provando a rianimarlo. Purtroppo senza esito.

