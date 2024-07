Caos treni: evacuato convoglio in galleria a Principe e sospesa la linea per Pavia

Genova. Giornata di caos per i treni genovesi e liguri, con un doppio inconveniente che ha di fatto quasi paralizzato parte del nodo ligure. Poco dopo le 13, infatti, un treno è rimasto bloccato nella galleria tra Principe e Brignole mentre poco prima delle 12, a causa di una fuga di gas a Pavia è stata sospesa la circolazione dei treni anche sulla direttrice che collega la Lombardia con la Liguria.

Ancora da capire le cause del guasto occorso al treno regionale che stava percorrendo il tratto in galleria tra le due grandi stazioni genovesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare le carrozze, scortando i 48 passeggeri a piedi sulla massicciata fino alla stazione di Principe, insieme al personale di RFI e Trenitalia.

