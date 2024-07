Chiavari: 85enne muore nuotando, vani i tentativi di rianimarlo

Un uomo di 85 anni è morto mentre faceva il bagno a Chiavari nella spiaggia davanti a piazza Gagliardo. E’ accaduto poco dopo le 18.30. Da terra l’anziano è stato visto in seria difficoltà ed alcune persone si sono lanciate in acqua per trarlo a riva. Contemporaneamente, scattato l’allarme, sul posto è arrivato il medico del 118 con la Croce Rossa di Chiavari. Prolungati ma inutili i tentativi di rianimare l’uomo, un chiavarese, seguiti da una folla muta e attonita. Del caso si occupa la Capitaneria di porto. Sarà il magistrato a stabilire se effettuare o meno l’autopsia; ma è chiaro che a causare la disgrazia è stato un improvviso malore.

