Chiavari: “Bancarelle sul lungomare, ignorati da sindaco e assessore”

Gli espositori del mercatino “Passeggiando Bancarelle d’estate”, chiamati in causa, ci tengono a precisare i vari passaggi relativi al mercatino stesso, che purtroppo si condensano in una serie di mail inviate al Sindaco e all’assessore al Commercio, tutte senza risposta e tutte documentabili.

Fino all’ultima mail inviata il 6 giugno 2024, dove veniva per l’ ennesima volta riformulata la nostra disponibilità ad andare sulla piastra sopra il Porto (il Dragut). Ma anche questa volta, nessuna risposta, nessun confronto. Senza arroganza. Non ci siamo mai tirati indietro,anche se non è mai stato possibile un confronto verbale con il Sindaco, dottor Messuti.

Siamo abituati a lavorare, non a polemizzare, ma non vogliamo passare per quelli che non siamo. Questa risposta ci sembrava doverosa.