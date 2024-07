Dimissioni Toti, nuova era per la Liguria. Dalla data delle elezioni ai possibili candidati: gli scenari

Liguria. Le dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione, rassegnate dopo ottanta giorni di arresti domiciliari con le accuse di corruzione e finanziamento illecito, aprono in Liguria una nuova fase politica dai contorni ancora incerti. I prossimi tre mesi saranno segnati dalla campagna elettorale e il voto si terrà in autunno, probabilmente a novembre. Nel frattempo i partiti hanno già avviato le grandi manovre per la scelta dei candidati presidenti e la composizione delle liste. E non è escluso che possano esserci sorprese, soprattutto nel centrodestra rimasto orfano del suo governatore.

La data delle elezioni regionali in Liguria

