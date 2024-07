Elezioni anticipate, la base del centrosinistra ribolle. Passeri: “Fare presto con il nome senza imposizioni dall’alto”

Genova. Con l’ufficializzazione delle dimissioni da parte di Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio a seguito dell’inchiesta sulla corruzione della procura di Genova, è ufficialmente scattata la corsa elettorale per la “conquista” di Regione Liguria. E se i vertici dei partiti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, di fatto, sono ancora lontani da una intesa interna alla rispettiva coalizione che chiarisca quali saranno i nomi dei contendenti, le basi dei partiti iniziano a ribollire, richiamando l’attenzione su tutto quello che accade fuori dalle segreterie.

Tra questi, attivissimo in queste ore Mariano Passeri, consigliere municipale del Municipio Centro Ovest, eletto con Sinistra Italiana ma che dal partito si è poi allontanato proprio in aspro contrasto con la segreteria romana che aveva commissariato la sezione genovese. “Sono preoccupato, non posso negarlo – commenta a Genova24 – queste sono elezioni che il centrosinistra si deve davvero impegnare per perdere, ma può farlo. Può mancare questo appuntamento. E questo disastro potrebbe davvero succedere se si ripresenteranno le solite dinamiche che abbiamo visto nelle ultime elezioni di Comune e Regione, quando per trovare un candidato si è perso tempo, arrivando a imporre dall’alto dei candidati che di fatto non soddisfacevano nessuno”.

