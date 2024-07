Giugno-luglio 1944.I partigiani spezzini e le libere Repubbliche del Ceno e del Taro

Nel giugno 1944 l’insurrezione generale sembrava vicina. Era un’illusione, provocata dalla liberazione di Roma e dallo sbarco in Normandia. Così descrisse quei momenti il partigiano azionista piemontese Dante Livio Bianco: “Un soffio di entusiasmo e di speranza percorse le città e le campagne e sospinse in montagna una quantità di persone che, per una ragione o per l’altra, non avevan ancora creduto giunto il momento d’agire, o non avevan potuto muoversi”.

La lotta si sviluppò intensa non solo in Lunigiana – ne ho scritto negli articoli di questa rubrica del 7 e 14 luglio – ma anche nel Parmense. In entrambe le zone i partigiani spezzini operarono fin dall’inizio: la prima azione di grande rilievo in Appennino fu non a caso quella dell’assalto al treno alla stazione di Valmozzola il 12 marzo 1944, compiuta dal gruppo Betti, formato da partigiani locali e spezzini (ne ho scritto su “Patria Indipendente” il 14 marzo 2024: L’assalto al treno in Valmozzola, pietra miliare della Resistenza).

