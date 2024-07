La lettera di sessanta commercianti: “Il centro muore e all’amministrazione non interessa”

“È palese all’amministrazione non interessa il commercio cittadino, non le interessa la morte del centro. Siamo, arrabbiati, delusi, stanchi. Tante parole, tante promesse, nemmeno una mantenuta e nessuno rispetto del nostro lavoro, ma anche degli spezzini stessi”. Inizia così la lettera che un nutrito gruppo di commercianti spezzini, rappresentanti di circa sessanta attività, indirizza a Palazzo Civico per testimoniare un malcontento già espresso in diverse occasioni anche attraverso le rappresentanze di categoria.

“Riunioni pubbliche con gli assessori al commercio e alla viabilità negli uffici delle associazioni di categoria per parlare del rilancio commerciale del centro storico: ottima iniziativa, peccato che i commercianti sono stati tagliati fuori dalla riunione, perché indirla alle 18 di un giorno lavorativo non ci è sembrata una buona idea – incalzano -. Anzi forse pensando con la giusta dose di malizia, ci è venuto da pensare che la nostra presenza non fosse gradita o peggio ancora far credere agli spezzini un nostro poco interesse alle problematiche del centro e del nostro lavoro”.

