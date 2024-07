Sampdoria, Fiorella: “Ok della Lega per il mercato, ciò conferma la bontà del nostro modus operandi”

“L’esecutività dei contratti dei nuovi tesserati arriva al termine di giornate decisamente intense e complesse per la nostra società. Fin dal primo istante però, la Sampdoria ha operato seguendo rigorosamente tutte le regole e adempiendo a tutti gli obblighi normativi necessari per rispettare i parametri imposti. Tutto questo a conferma della bontà della nostra linea di pensiero e del nostro modus operandi”, così il ceo dell’U.C. Sampdoria Raffaele Fiorella commenta gli accadimenti delle ultime settimane.

“La correttezza del nostro operato è stata sancita anche in un contesto particolarmente sfidante – prosegue -. In questi giorni abbiamo portato a casa un risultato sicuramente importante ma che rappresenta solo una tappa nel nostro percorso. La decisione della Lega di approvare le operazioni di mercato fin qui perfezionate equivale ad un successo dal grande peso specifico per noi e per tutti coloro i quali hanno lavorato instancabilmente con il solo obiettivo di dare piena conformità alle normative vigenti”.

