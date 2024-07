Treni: Milano-Genova, riattivata la circolazione interrotta per fuga gas

Dall’ufficio stampa delle Ferrovie

E’ ripresa alle 17:52, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la circolazione ferroviaria sulle linee Milano – Pavia – Stradella e Milano – Genova, precedentemente sospesa per una fuga di gas in una strada adiacente i binari in prossimità di Pavia. La sospensione della circolazione ferroviaria era stata disposta nella tarda mattinata di oggi dal Prefetto di Pavia.

Treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni Intercity hanno percorso l’itinerario alternativo via Piacenza con inevitabile allungamento dei tempi di viaggio, senza fermata a Pavia. I viaggiatori dei treni regionali, che non circolano tra Milano e Genova, sono stati autorizzati, senza alcun sovrapprezzo, ad utilizzare i treni via Torino.

