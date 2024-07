Ultima domenica di luglio con tempo stabile e cielo prevalentemente sereno, venti a regime di brezza e mare calmo o localmente poco mosso. Queste le previsioni di Arpal per la giornata odierna nella quale si segnala potenziale disagio fisiologico per il caldo dato che le minime sono in aumento nelle zone interne del centro della Liguria e stazionarie altrove, con massime in lieve aumento. Nello Spezzino andranno infatti fra i 24° e i 32°. Domani, lunedì, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso con caldo ancora più intenso specialmente nelle ore centrali della giornata. Un quadro che dovrebbe proseguire con questo andamento almeno fino a giovedì.

L’articolo Ultimi giorni di luglio con cielo sereno e caldo intenso proviene da Città della Spezia.

