Una “gang” diversa dalle altre parla di ascolto e di amicizia

E’ diventato operativo venerdì sera, alla Spezia e a Sarzana, un nuovo servizio dedicato ai più giovani, servizio che è nato nel contesto del programma sociale “Futuro aperto”. In pratica, il servizio è costituito da una équipe di educatori e di volontari, denominata “Gang – Unità di strada”, che il venerdì sera sarà attiva nelle due città per dare ascolto e supporto a ragazze e a ragazzi durante le ore serali e notturne della movida. La tenda gialla di Gang – acronimo che sta per “gruppo ascolto notturno giovani” – sarà dunque presente ogni venerdì, dalle 20 all’una di notte, in piazza Sant’Agostino alla Spezia e in piazza Cesare Battisti a Sarzana (angolo piazza Garibaldi), per poi spostarsi in agosto, durante le settimane della mostra antiquaria “Soffitta nella strada”, in piazza Martiri della Libertà, sempre a Sarzana. Si tratta di un progetto sperimentale, mai realizzato prima d’ora sul territorio spezzino, che riunisce le principali realtà della provincia impegnate nel campo educativo: Mondo nuovo Caritas, La Casa sulla roccia, la cooperativa sociale Lindbergh, Arci La Spezia, Gulliver, Ma.ri.s, Consorzio Cometa, Isforcoop e Hydra. L’iniziativa di “educativa di strada”, che vede il patrocinio della prefettura della Spezia e dei comuni della Spezia e di Sarzana, nasce come detto nell’ambito di “Futuro Aperto”, il progetto selezionato da Coni Bambini nell’ambito del fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, cofinanziato sul territorio spezzino e lunigianese da Fondazione Carispezia. L’iniziativa vede anche il supporto del progetto regionale “RE-mind The Gap”. Nella fase iniziale Gang punta ad osservare la movida, che come è noto è in larga prevalenza giovanile e che anima le strade e le piazze delle due città: lo fa partendo da un ascolto attivo e non giudicante, con l’obiettivo di intercettare e di tentare di dare risposte ai bisogni che possono emergere. Con l’hastag #supportonongiudico, Gang – che è una “gang” davvero ben diversa da quelle di solito conosciute con questo nome – vuole promuovere insomma una socializzazione positiva: prevenire il rischio di dipendenze da alcool o da sostanze ed essere da stimolo e da riflessione per modelli di consumo e di comportamento meno rischiosi per la salute individuale e collettiva nei contesti del divertimento tra la popolazione delle due città. La tenda di Gang, di colore giallo con scritte nere, ha la caratteristica di essere una tenda chiusa, proprio per garantire la privacy di chi entra. Vuole insomma rappresentare un luogo sicuro dove ragazze e ragazzi possano riposare, “rifugiarsi” quando sentono di essere troppo su di giri o in generica difficoltà, o semplicemente desiderino bere un caffè e fare due chiacchiere. Per diventare volontari, si può scrivere a gangunitadistrada@caritasdiocesana.it, oppure si possono utilizzare i canali tik tok e instagram del progetto “Futuro Aperto”. Durante il servizio delle due unità, ogni venerdì dalle 20 all’una del mattino, saranno attivi due numeri telefonici: 379.2322510 (La Spezia) – 379.1381241 (Sarzana). (di Laura De Santi)

