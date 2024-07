Una tenda gialla in mezzo alla movida per prendersi una pausa di privacy

E’ diventato operativo venerdì sera, alla Spezia e a Sarzana, un nuovo servizio dedicato ai più giovani, servizio che è nato nel contesto del programma sociale “Futuro aperto”. In pratica, il servizio è costituito da una équipe di educatori e di volontari, denominata “Gang – Unità di strada”, che il venerdì sera sarà attiva nelle due città per dare ascolto e supporto a ragazze e a ragazzi durante le ore serali e notturne della movida. La tenda gialla di Gang – acronimo che sta per “gruppo ascolto notturno giovani” – sarà dunque presente ogni venerdì, dalle 20 all’una di notte, in piazza Sant’Agostino alla Spezia e in piazza Cesare Battisti a Sarzana (angolo piazza Garibaldi), per poi spostarsi in agosto, durante le settimane della mostra antiquaria “Soffitta nella strada”, in piazza Martiri della Libertà, sempre a Sarzana.

Si tratta di un progetto sperimentale, mai realizzato prima d’ora sul territorio spezzino, che riunisce le principali realtà della provincia impegnate nel campo educativo: Mondo nuovo Caritas, La Casa sulla roccia, la cooperativa sociale Lindbergh, Arci La Spezia, Gulliver, Ma.ri.s, Consorzio Cometa, Isforcoop e Hydra. L’iniziativa di “educativa di strada”, che vede il patrocinio della prefettura della Spezia e dei comuni della Spezia e di Sarzana, nasce come detto nell’ambito di “Futuro Aperto”, il progetto selezionato da Coni Bambini nell’ambito del fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, cofinanziato sul territorio spezzino e lunigianese da Fondazione Carispezia. L’iniziativa vede anche il supporto del progetto regionale “RE-mind The Gap”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com