Affidata la progettazione per rimuovere il ponte di Pagliari. Per fine 2024 potrebbe essere lanciata la gara per i lavori

A poco più di due mesi dalla conclusione delle indagini per il crollo del ponte mobile della darsena di Pagliari avvenuto nel maggio 2021 e a otto mesi dal dissequestro dell’infrastruttura l’Autorità di sistema portuale ha avviato l’iter per la rimozione della carcassa che era rimasta a disposizione della magistratura dopo il trasferimento in un’area attigua alla sua sede originaria nel novembre del 2022.

Nei giorni scorsi, infatti, l’ente di Via del Molo ha affidato la progettazione dei lavori di demolizione e smaltimento del ponte a un professionista esterno.

Per l’occasione gli uffici dell’Adsp hanno individuato tre soggetti ritenuti in possesso di professionalità ed esperienza necessari da invitare a presentare un’offerta sulla base di un budget di 28.699 euro: si tratta degli ingegneri Ilaria Battistini Ilaria e Michele Corradi e della Sipec Associati.

Solamente quest’ultima ha presentato una proposta entro i termini previsti, offrendo un ribasso del 20 per cento, per un importo complessivo di 22.959 euro.

