Blue Festival: gli ultimi appuntamenti, poi il Palio del Golfo

Proseguono gli appuntamenti del Blue Festival, la manifestazione giunta alla sua terza edizione che precede la 99esma edizione del palio del Golfo. Dai diritti degli Oceani, alle nuove tecnologie nella Blue Economy. Dalla fragilità alla forza dell’acqua celebrata con parole, musica e danza. Dai Maestri d’Ascia alle arti marinare che diventano occasione di lavoro e inclusività. Sono questi i temi che, come cime di una rete, si intrecciano nella terza edizione di Blue festival.

Mercoledì 31 luglio in Piazza Europa alle ore 21 con ingresso gratuito avrà luogo lo spettacolo di danza degli “H2OMIX Gli Illusionisti della Danza” la Compagnia che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente e che ha realizzato questo spettacolo con quadri scenici evocativi che porteranno gli spettatori tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della fragilità legata ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua.

