Calcio. Ferraro saluta la Cairese: “Spero sia un arrivederci. Allenare? La mia vita, potrei togliermi ancora soddisfazioni”

“Prima di tutto, ci tengo a ringraziare la famiglia Boveri e in modo particolare il dg Laoretti per avermi dato modo di far parte della famiglia Cairese“. Così si apre l’addio di Flavio Ferraro alla Cairese, arrivato nella squadra della Val Bormida a fine gennaio e terminando la sua breve carriera da direttore tecnico con la vittoria finale dei playoff, ottenendo la Serie D. Per lui, l’inizio di un nuovo ruolo, siccome il “Baffo” più conosciuto del dilettantismo ligure lo si era sempre e solo visto in panchina in veste di allenatore.

Ma la Serie D ha cambiato i piani della squadra gialloblù, la quale non presenterà più la figura del direttore tecnico nel suo organigramma, terminando in modo totalmente consensuale i rapporti con Ferraro. In una piccola intervista ai nostri microfoni, ci ha voluto raccontare i mesi passati nel club.

» leggi tutto su www.ivg.it