Calcio. Ronny Sacco è un nuovo giocatore della Baia Alassio Auxilium

Alassio. Dopo l’ufficialità di oggi di Artur Hamati alla Baia, si aggiunge all’interno della rosa un altro giocatore ex Ceriale e Vadino: parliamo di Ronny Sacco. Il giocatore offensivo classe 1998 possiede grandi doti tecniche unite ad una forza invidiabile, tutte doti ricercate dall’allenatore Sardo per avere in mano una rosa ancora più completa. Il giocatore arriva da una serie di annate sfortunate e condite da infortuni pesanti, e quindi vede in questa nuova pagina della sua carriera una grande occasione di riscatto.

Ecco la nota del club alassino che ufficializza il passaggio del giocatore nel club dell’ape:

