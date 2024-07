Camogli: libro e mostra sui cento anni della Stella Maris

Dall’Associazione “Il Baule delle Memorie”

Nel 1924 per la prima volta Camogli festeggiò la Stella Maris.

Fu costituito un Comitato cittadino per la riedificazione dell’edicola della Vergine SS. Stella Maris che da tempo immemorabile era sulla scogliera di Punta Chiappa.

Il 14 settembre 1924 il camogliese Mons. Amedeo Casabona, vescovo di Chiavari, fu accolto in Piazza Schiaffino da autorità religiose, civili e dalla banda. Si recò alla chiesa parrocchiale e poi sulla calata del porto dove di fronte alla nicchia della Madonna del buon viaggio era stato eretto un piccolo altare con la nuova statua della Stella Maris. Dopo il sacro rito della benedizione la motobarca Camogli addobbata a

mo’ di bucintoro accoglie la statua, le autorità civili, religiose e la stampa. Inizia così la processione in mare sino a Punta Chiappa dove la statua viene deposta nell’edicola votiva.

