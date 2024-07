Chiavari: misterioso rogo di una baracca per attrezzi sul lungo Entella

E’ successo mezz’ora dopo la mezzanotte lungo la pista ciclabile che si snoda sul lungo il fiume Entella a Chiavari. Una baracca contenente attrezzi per l’agricoltura è andata misteriosamente a fuoco. Proprio nel giorno in cui entra in vigore lo stato di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi, che comporta tutta una serie di divieti, come i fuochi di pulizia. A spegnere l’incendio ed evitare soprattutto che si le fiamme si propagassero, i vigili del fuoco di Chiavari con l supporto dei colleghi di Rapallo. Ci sono volute due ore per spegnere l’incendio. Sul posto anche i carabinieri.

