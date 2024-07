“Pd a Sarzana ha ritrovato ottimismo e partecipazione”

Quasi duemila persone in quattro giorni: politica, buon cibo, buona musica. Grande successo della Festa de l’Unità a San Lazzaro che si è chiusa ieri sera con l’incontro che ha visto protagonisti Gianni Cuperlo e Andrea Orlando. Accolti dal segretario dell’Unione Comunale Marco Baruzzo, hanno trovato ad ascoltarli un pubblico delle grandi occasioni, come non si vedeva da anni, anche alla luce delle recentissime dimissioni di Giovanni Toti che sono state al centro degli interventi di questi giorni. Da Cuperlo, che ha elogiato il lavoro della segretaria Schlein parlando di un clima che sta cambiando nel Paese, con il boom delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata e una voglia di rinnovata unità delle forze di sinistra, è arrivato anche l’endorsement per il collega Orlando, applaudito e incoraggiato da tutti i presenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com