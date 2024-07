Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e temperature massime di 33°C e minima di 23°C. Queste le previsioni per oggi, lunedì 29 luglio, quando i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

