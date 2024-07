Ragazza scomparsa dopo una visita in ospedale, ha 32 anni. L’allarme della mamma: “È in pericolo”

Liguria. Allarme per la scomparsa di una giovane donna di 32 anni che da giovedì 25 luglio non è più rintracciabile e di fatto è considerata scomparsa dalla madre che in queste ora ne ha diffusa la foto sui social nella speranza di trovarne una traccia.

La ragazza si chiama Catalina Olivia Fieraru, e l’ultima volta che stata vista era all’ospedale del Villa Scassi di Sampierdarena dove era stata portata per accertamenti. Secondo quanto raccontato dalla madre, residente a Rossiglione, la giovane donna sarebbe in un momento di difficoltà e fragilità e quindi viene considerata in pericolo.

