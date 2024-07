Regolamento artisti di strada, Di Cesare (Lega): “L’app darà più visibilità e possibilità di controllo”

Genova. In attesa del voto del Consiglio comunale sul nuovo regolamento per l’arte di strada, continua la battaglia a distanza tra i promotori del nuovo documento e i suoi contestatori. Dopo l’annuncio della manifestazione degli artisti, prevista per domani sotto palazzo Tursi, Genova24 ha chiesto a uno dei promotori di questa nuovo regolamento, Edoardo di Cesare, consigliere del municipio I in quota Lega, quali sono le novità introdotte in questa “carta”.

“La novità principale è l’arriva dell’app dedicata che permetterà la gestione delle performance in maniera più snella ed efficace – spiega – darà più visibilità agli artisti grazie alla possibilità di guardare i lice con i totem e di essere registrati in un circuito che coinvolge anche altre città”.

