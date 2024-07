Rifiuti Savona, la minoranza chiede l’audizione di Seas: “Ancora nessuna informazione sul passaggio al porta a porta”

Savona. La minoranza, su proposta del consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi, presenterà richiesta di audizione in commissione consiliare dell’amministratore unico di Sea-S Stefano Valle per “chiedere una informazioni sui tempi e modalità di avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta, sulle iniziative per le comunicazioni necessarie ai cittadini e sul piano di attuazione degli investimenti (parco mezzi, personale e strutture)”.

“Siamo un po’ preoccupati – spiega Orsi -. Siamo a fine luglio e non sembra ci siano indicazioni chiare sull’avvio del sistema porta porta e del piano di investimenti che, in Commissione, l’amministratore di SEA-S aveva garantito. Abbiamo concordato con alcuni capigruppo consigliari tra cui Maurizio Scaramuzza, Pietro Santi, Manuel Meles, Massimo Arecco e Angelo Schirru che chiederemo la convocazione in commissione dell’amministratore delegato della società”

» leggi tutto su www.ivg.it