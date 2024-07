Savona, dal 16 settembre entra in servizio il mobility manager

Savona. Dal 16 settembre il Comune di Savona avrà un mobility manager. Il concorso è stato vinto da Marco Vignero, attualmente dipendente del Comune di Loano nell’ufficio patrimonio.

“Devo ancora prendere contatto con i colleghi e vedere lo stato attuale della situazione per decidere in che direzione andare. E’ un risultato inaspettato: il concorso era particolare e uno dei pochi da ingegnere ambientale che ci sono stati nel savonese e non solo da molto tempo a questa parte”, commenta Vignero. “Sarà una sfida interessante”, conclude.

