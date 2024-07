Sgambata a Santa Cristina per lo Spezia: 7-0 al Gherdeina, segna ancora Soleri

Una sgambata contro i dilettanti del Gherdeina, nel pomeriggio dello Spezia, arrivato al dodicesimo giorno di allenamento nel ritiro di Santa Cristina. In Val Gardena, alla vigilia dell’amichevole contro il Bochum, Luca D’Angelo ha a disposizione un nuovo test per mettere alla prova i suoi dopo le fatiche della pre-season e scende in campo per settanta minuti contro la squadra della valle, militante in Promozione. A riposo tanti titolarissimi, da Hristov a Nagy, passando per Pio Esposito e Di Serio, mentre gioca quasi un’ora Edoardo Soleri, dopo la paura per la botta alla testa subita contro l’Empoli.

