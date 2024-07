Terzo Valico, Rifondazione Comunista: “Grande opera inutile e dannosa, i territori hanno bisogni di altro”

Genova. “Apprendiamo dai mezzi d’informazione dell’aumento dei costi e dello slittamento dei tempi per la realizzazione del cosiddetto “terzo” valico dei Giovi, con un avanzamento dei lavori del solo 55% in 12 anni e con un inverosimile proposito di terminare il restante 45% in soli 3 anni. Questo ci porta ancora una volta a ribadire la necessità per l’Italia e la Liguria di tante piccole opere di manutenzione e di messa in sicurezza del territorio e non di queste “grandi opere”, inutili e dannose”.

A dirlo in una nota stampa Rifondazione Comunista Genova, che commenta l’aggiornamento della data di fine lavori del Terzo Valico, posticipata ancora una volta fino al 2027.

