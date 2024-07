Varazze, scatta il divieto di circolare a torso nudo per le vie della città: multe fino a 150 euro

Varazze. Nella scorsa seduta del consiglio comunale di Varazze è stato modificato il regolamento di polizia urbana introducendo norme di decoro ed igiene pubblica. Nello specifico è stato introdotto in divieto di circolare a torso nudo per le vie cittadine (come nel comune di Borghetto), inclusa la passeggiata a mare, campeggiare al di fuori delle aree espressamente destinate a tale scopo.

Per quanto riguarda la conduzione dei cani, invece, è stato integrato il regolamento che già prevedeva l’obbligatorietà della raccolta delle deiezioni canine, con l’obbligo per il conduttore di lavare l’urina del proprio cane.

» leggi tutto su www.ivg.it